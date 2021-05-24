В Хабаровске состоялось заседание рабочей группы Народного совета. Оно проходило в очно-дистанционном формате, шесть муниципальных районов приняли участие по конференц-связи. Очередная сессия была посвящена вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства. Общественники обсудили перспективы переработки мусора, возможности по строительству очистных сооружений, установки видеорегистраторов вместо эвакуаторов и продуктивные практики в управлении городским хозяйством. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— К примеру, члены Совета узнали о порядке предоставления гранта в форме субсидий для организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Поговорили о включении в перечень работ по капремонту установку системы пожарной сигнализации. Все эти темы уже поднимались ранее. Поэтому повестка была продолжена, — рассказала начальник управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры минЖКХ края Татьяна Власкина.

На рабочей группы «Жилье, городская среда, экология, безопасные и качественные дороги» участники представили проекты, посвященные конкретным в этих сферах. Например, идея об установке контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, раскрытая спикером из Хабаровска Натальей Кузнецовой, нашла продолжение в проекте жителя Комсомольска-на-Амуре Алексея Хроменко, который решил организовать предприятие по выпуску продукции из переработанного пластика.

Дискуссию вызвала и тема об устранении эвакуаторов-частников, забирающих около 40% суммы штрафа при нарушениях правил парковки. Члены совета предложили внедрять систему фото- и видеофиксации нарушений по примеру Москвы и Санкт-Петербурга. Евгений Куксов обосновал простоту внедрения этого проекта и экономическую выгоду для регионального бюджета. О лучших практиках по управлению УК и ТСЖ членам Совета рассказала другая его участница Татьяна Милишкевич.

— Мероприятия Народного совета – это взаимодействие жителей края и органов исполнительной власти. Живая и продуктивная работа Совета вселяет уверенность, что если мы и не сделаем счастливыми всех, то сделать это для десяти, ста или тысячи жителей в муниципалитетах — нам под силу, — отметила модератор заседания, первый заместитель министра ЖКХ Хабаровского края, Анжелика Миронова.

После обсуждения во всем актуальным вопросам повестки прошло голосование. Его итоги подведут на следующем заседании, которое состоится в первой декаде июня.

Напомним, что Народный совет был создан по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярева как принципиально новая площадка для выработки управленческих решений по социально-экономическому развитию региона при непосредственном участии его жителей.