Новый виток паводка на Амуре прогнозируют гидрологи в Хабаровском крае. По информации гидрологов, с Верхнего Амура в направлении региона смещается очередной гребень волны. Сейчас он проходит по территории ЕАО, но уже вскоре дойдет и до Хабаровска. Уровень воды в реке при этом может достигнуть 450, что приведет к неблагоприятным явлениям.

— Ориентировочно, волна паводка подойдет в конце мая – начале июня. В зоне риска первым вновь окажется село Корсаково-2 в Хабаровском районе, где территория расположена очень близко к воде. По наихудшему сценарию в зону возможного подтопления могут попасть 18 приусадебных участков, а также до 260 дач на левом берегу Амура у Хабаровска, — сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

По данным на 24 мая в результате весеннего половодья все еще остаются подтопленными 26 приусадебных участков в южных районах края. Большая часть из них находится в районе имени Лазо в поселке Переяславка – 14 участков. В селе Второй Сплавной подтоплено 5 придомовых территорий. В настоящее время на реках Хор и Кия вода спадает, постепенно освобождая населенные пункты.

Одновременно в Верхнебуреинском районе при разливе реки Ургал на выходных подтопило 2 участка внутрипоселковых дорог. Зато в Николаевском районе обстановка значительно улучшилась. Здесь остаются лишь единичные подтопления приусадебных участков в селах Маго и Подгорное.

— Сейчас во всех районах региона установлено круглосуточное наблюдение за уровнями воды. Спасатели готовы реагировать на возможные угрозы. В селе Корсаково-2 выставлен пост, где дежурит мобильная группа аварийно-спасательной службы Хабаровского края, — отметили в комитете.

Населению, проживающему или имеющему участки в зонах, подверженных подтоплению, спасатели рекомендуют следить за развитием паводковой обстановки, соблюдать все рекомендации спасателей и органов местного самоуправления. При угрозе подтопления нужно вовремя предпринять все необходимые меры по сохранению имущества, в случае необходимости, эвакуироваться в безопасную зону. После ухода воды с территории жилого или дачного дома необходимо хорошо проветрить и просушить все помещения, электрическим и газовым оборудованием можно пользоваться, но только убедившись в его исправности. Запрещается употреблять в пищу продукты, урожай, которые оказались в зоне паводка, а для питья и приготовления еды важно использовать только качественную воду.

В период нестабильной паводковой обстановки лучше отказаться от походов к водоемам. В опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, необходимо срочно звонить по номеру «112».