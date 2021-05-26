Свои проекты представили 44 объединения.

В Хабаровске завершился прием заявок от ТОСов (территориальное общественное самоуправление) на конкурс социально значимых инициатив/проектов. Было подано 68 заявок от 44 ТОСов, два из которых образованы в качестве юридического лица. Общая сумма запрашиваемых средств на реализацию проектов составила более 25 миллионов рублей. При этом жители готовы вложить в инициативы более 21 миллиона рублей собственных средств.

Представленные проекты направлены на строительство детских и спортивных площадок, благоустройство придомовых территорий, установку наружного освещения, монтаж видеонаблюдения, закупку сценического оборудования и спортивного инвентаря. Все проекты должны быть реализованы до конца текущего года.

«Сегодня ТОСы позволяют жителям самостоятельно решать вопросы комфортного проживания на своих территориях. Мы видим, что запрос на создание таких форм объединения граждан стремительно растет, поэтому мэром города Сергеем Кравчуком принято решение о ежегодном выделении из муниципальной казны 10 миллионов рублей на проведение городского конкурса. Также хотел напомнить, что на сегодняшний день жителями города создано около 100 ТОСов. По количеству объединений город занимает третье место в Хабаровском крае», — рассказал заместитель мэра по связям с общественностью и СМИ Денис Митрофанов.

Сейчас проводится процедура проверки комплектности проектов. В течение 20 рабочих дней проекты рассмотрит конкурсная комиссия. Итоги планируется подвести в середине июня.

«В этом году мы выиграли максимальную сумму в краевом конкурсе. Добавим ее к собственным накоплениям и направим на обустройство хорошей спортивной площадки. Однако, подсчитав дополнительные расходы на ограждение, покрытие и монтаж, поняли, что средств недостаточно. Отличным подспорьем может стать муниципальный конкурс грантов, который запустили с 2021 года. Очень надеемся на победу в нем. В случае, если получится привлечь дополнительные средства, подумаем о закупке детского городка или стола для настольного тенниса», — поделилась председатель ТОС «Гарант» Наталья Громова.

Напомним, что администрация города поставила перед собой амбициозную задачу — создать к 2025 году 500 территорий общественного самоуправления.