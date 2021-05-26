С 25 мая в России запущена программа детского туристического кешбэка. По ней можно вернуть половину стоимости путевки ребенка в детский стационарный лагерь. В течение пяти дней деньги автоматически зачислятся на карту «Мир», с которой была совершена покупка. При этом размер компенсации не может превышать 20 тысяч рублей за поездку.

— Отправить ребенка в детский лагерь по программе кешбэка можно в период с 25 мая до 15 сентября. Количество поездок на одного ребенка при этом не ограничено. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. По количеству транзакций с одной карты ограничений также нет. Возраст детей тоже не имеет значения: кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста, — отметили в комитете по туризму министерства культуры Хабаровского края.

Актуальный список лагерей – участников программы, перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают путевки, доступен на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». При выборе поездки на сайте лагеря необходимо убедиться, что он является участником программы. А при покупке на сайте туроператора или агрегатора – убедиться, что выбранная путевка попадает в нее.

Как уточнили в ведомстве, родители, которые приобрели путевки до старта программы детского туристического кешбэка, также смогут вернуть 50% их стоимости. Для этого после 15 июня им необходимо будет подать заявку на сайте Госуслуги, предъявив документы об оплате.

Отметим, программу поддержки поездок в детские лагеря запустил Ростуризм по поручению Президента России. К ней уже присоединились около тысячи государственных и коммерческих детских лагерей по всей стране, и список участников будет пополняться.

Задать интересующие вопросы по программам кешбэка можно по телефону горячей линии Ростуризма 8 800 200 34 11, а также в специальном чате на сайте мирпутешествий.рф.