Развитие малого и среднего предпринимательства стало главной темой обсуждения на заседании коллегии при главе Хабаровского муниципального района. Сегодня в муниципальном образовании зарегистрировано свыше 2,7 тысячи таких предприятий. Только за последние три месяца текущего года появилось более 60 новых компаний. При этом наиболее популярными видами деятельности остаются торговля и услуги общественного питания.

— В 2020 году в Хабаровском районе открылось 10 новых современных магазинов. Из них семь в Тополево, два в Матвеевке и один в селе Князе-Волконское. За год оборот розничной торговли составил более 2 млрд рублей, что в 6 раз превышает уровень предыдущего года в фактических ценах. Этот рост обусловлен тем, что на территории района появились точки крупных торговых сетей «Амбар» и «Задарма». Можно сказать, что пандемия на нас не повлияла, — рассказала и.о. первого заместителя главы района Татьяна Литвинова.

Как отметили на коллегии, помимо торговли, привлекательными для местного бизнеса остаются такие сферы как транспорт и связь, строительство и сельское хозяйство, обрабатывающее производство, операции с недвижимым имуществом и аренда.

Продолжает развиваться в районе пищевая и перерабатывающая промышленность. Сейчас эта отрасль представлена 40 предприятиями различных форм собственности. В основном это малое и среднее предпринимательство. Ключевыми производствами стали изготовление мясной и молочной, хлебопекарной, кондитерской и рыбной продукции. Их ассортимент включает более 500 наименований.

— Администрация района большое значение уделяется внедрению новых технологий и производств, модернизации и техническому перевооружению производства. На это местным предприятиям в прошлом году было выделено около 5,5 млн рублей. Также для представителей малого и среднего бизнеса района проведено более 1200 мероприятий, а за счет предоставленной поддержки муниципалитета они смогли возместить часть произведенных затрат по приобретению технического оборудования, оборотных средств и аренды помещений, — добавили на коллегии.

Также участники заседания отметили вклад предпринимателей района в решение вопросов поддержки социально незащищенных слоев населения. Например, ими организована реализация продовольственных товаров на льготных условиях для ветеранов Великой Отечественной войны, пенсионеров, вдов и инвалидов. В 39 объектах торговли действуют скидки, адресно формируются бесплатные продовольственные наборы.

В рамках коллегии глава района Александр Яц поздравил предпринимателей с прошедшим профессиональным праздником и вручил лучшим бизнесменам почетные грамоты.