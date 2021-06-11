В 2020 году в Хабаровском крае сократилось количество преждевременных родов, мертворождений и случаев младенческой смертности. Сейчас этот показатель в регионе ниже целевого, установленного Министерством здравоохранения Российской Федерации. Об этом сообщили на отчетной межрегиональной конференции в краевом минздраве, где подвели итоги работы службы родовспоможения в регионе за прошедший год. Участие в конференции принял заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Олег Филиппов.

— В последние годы в Хабаровском крае отмечается хорошая тенденция по рождаемости. В 2020 году в регионе родилось 13 739 детей. Это несколько меньше, чем в предыдущие годы, и связано с тем, что из-за «демографической ямы» 90-х годов сейчас меньше женщин фертильного возраста. При этом мы отмечаем, что в крае фиксируется хороший показатель по снижению младенческой смертности, он составляет 4,2 на 1000 родившихся. Целевой показатель, установленный Минздравом РФ – 5,4. Идем на опережение с учетом лучших практик субъектов, — заявил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Немалую роль в повышении рождаемости в регионе играет открытие кабинетов медико-социальной помощи в отделениях социальной защиты населения. Такие службы работают над профилактикой абортов, их специалисты оказывают доабортные консультации, направленные на то, чтобы замотивировать женщин на сохранение незапланированной беременности. Всего в 19 муниципальных образованиях края работает 31 кабинет медико-социальной помощи. В 2020 году в них получили консультации 3 154 женщины.

— Цель консультирования – осознанный выбор, поиск внутренних и внешних ресурсов для принятия решения в пользу материнства. Благодаря работе кабинетов медико-социальной помощи, удалось сохранить 762 беременности, на свет появились 686 малышей. Почти четверть женщин, получивших репродуктивную консультацию, приняли решение сохранить беременность, — сообщила Лилия Дмитриева, и.о. начальника отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава края.

Как сообщили на конференции, в 2020 году за счет средств обязательного медицинского страхования жителям края проведено 1343 процедуры ЭКО, из них 1302 – в Перинатальном центре и 41 – за пределами края. Благодаря ЭКО в 2020 году в регионе родилось 328 детей. Эффективность процедуры составила 27,6 %.

Отметим, служба родовспоможения края представлена 21 родильными отделениями/домами, включая 4 самостоятельных родильных дома, Перинатальный центр г. Хабаровска и межрайонный перинатальный центр на базе Городской больницы № 7 в г. Комсомольске-на-Амуре. В планах министерства здравоохранения дооснащение коек по родоразрешению в учреждениях 1 уровня в центральных районных больницах, повышение квалификации специалистов организаций 2 уровня.