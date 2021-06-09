Жители Хабаровского края могут бесплатно получить востребованные цифровые профессии. Microsoft, АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ запустили совместный социальный проект «ПРОНАВЫКИ».

Основная цель проекта — профессиональное развитие и поддержка людей, столкнувшихся со сложностями во время ускоренной трансформации рынка труда. Организаторы предполагают обучить и повысить уровень цифровых знаний более 30 тыс. российских граждан. В первую очередь это относится к незащищенным слоям населения, инвалидам, а также тем, кто потерял работу в результате распространения COVID-19.

«ПРОНАВЫКИ» предлагает получить базовые цифровые и профессиональные знания, соответствующие наиболее актуальным на рынке вакансиям в сфере менеджмента продаж, интернет-маркетинга, проектного менеджмента, ИТ-администрирования, аналитики данных и др. 18 курсов, разработанных специалистами Microsoft, WorldSkills и АНО ЦРИТ «ИТ-Планета», уже доступны для людей разных профессий и уровней подготовки. Обучение будет проходить в онлайн-формате на сайте пронавыки.рф.

По итогам прохождения курсов и тестирования участники получат специальные сертификаты, подтверждающие квалификацию, а также карьерную поддержку: бесплатные консультации по созданию резюме и подготовке к собеседованию, содействие в поиске работы, возможность трудоустроиться в компании, которые стали партнерами проекта.

Важно отметить, что программа предоставляет отдельные образовательные инструменты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный контент и интерфейс сайта проекта учитывает особенности людей с инвалидностью по зрению и слуху. Также, в рамках проекта разработан специальный курс с инструментами для пользователей с особенностями моторных функций, зрения и слуха, испытывающих трудности в чтении и восприятии информации.