Совещание с инвестором провел мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

Землю под объект муниципалитет выделил еще в 2011 году по договору инвестирования. Предполагалось, что застройщик возведет здание и благоустроит прилегающую парковую территорию. Только после этого он сможет получить участок в собственность. Однако за 10 лет арена так и не была построена.

Как доложил директор ООО «Вулкан» Евгений Путин, сегодня строительство объекта заморожено. Продолжать его не представляется возможным из-за проблем с землей, которую невозможно передать инвесторам или в банк в качестве обеспечения финансирования.

«Мы не отказываемся от строительства объекта. По моим оценкам, я вложил около 70 миллионов рублей в эту арену. Проект социальный, готовы рассмотреть любую возможность достройки», — сказал Евгений Путин.

Мэр Кравчук отметил, что за 10 лет администрация города недополучила от инвестора более 16 миллионов рублей, так как участок был предоставлен на льготных условиях.

«Сегодня мы жестко работаем с нерадивыми застройщиками — в судебном порядке возвращаем участки и снова выставляем на торги. Я уверен, что данный участок перспективный, за него с радостью возьмутся другие бизнесмены, которые смогут достроить арену», — отметил мэр.

По словам начальника управления инвестиционного развития Руслана Горлова, сегодня инвестор может рассмотреть возможность достройки арены «Вулкан» в рамках концессионного соглашения с администрацией города. Есть возможность выделить исключительно под объект территорию порядка 5 тысяч квадратных метров, которая может стать обеспечением для привлечения инвестиций. Однако в этом случае необходимо будет прекращать действующее соглашение, готовить новую проектную документацию и заново получать заключение Госэкспертизы. Кроме того, на аукцион смогут заявиться и другие участники.

«Мы даем инвестору последний шанс. Если он готов работать в рамках муниципально-частного партнерства, тогда до 1 августа он должен подготовить необходимый пакет документов и заявить инициативу о достройке объекта. Параллельно мы закажем независимую оценку объекта, чтобы оценить реальную стоимость возведенных конструкций. В случае дальнейшего затягивания сроков начнем поиск людей, готовых взяться за проект», — подытожил Сергей Кравчук.