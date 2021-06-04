«Кадровый подиум для выпускников — 2021» прошел в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий. Это один из новых форматов работы по трудоустройству молодых специалистов после окончания средних профессиональных учебных заведений региона. На мероприятии представители компаний и предприятий смогли подобрать для себя квалифицированные кадры. А студенты — наладить контакты с потенциальными работодателями, получить советы, рекомендации, обсудить возможности стажировки или трудоустройства. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Для будущих специалистов ещё на этапе обучения важно понимать, что Хабаровский край заинтересован в их знаниях и умениях. После выпуска у ребят есть отличные перспективы закрепиться на ведущих предприятиях региона, где их ждёт достойная заработная плата, профессиональный и личностный рост. Все пожелания и мнения наших партнёров из числа работодателей мы обязательно учтём, чтобы сделать подготовку специалистов среднего звена и рабочих кадров ещё более эффективной, — отметила министр образования и науки края Виктория Хлебникова.

В таком формате мероприятие проводилось впервые. В рамках «Кадрового подиума» состоялись круглый стол, презентация компетенций выпускников по таким направлениям, как «Спасательные работы», «IT-технологии», «Изготовление прототипов». Также студенты презентовали свои исследовательские проекты по изготовлению музыкальных инструментов, развивающих наборов для детей, инвалидных колясок для животных и многому другому.

Представители предприятий и организаций отметили перспективность и востребованность подобных встреч с молодыми специалистами, по их мнению, формат «Кадрового подиума» необходимо расширять и на другие колледжи и техникумы региона

По данным профильного ведомства, показатель трудоустройства выпускников региональной системы среднего профессионального образования составляет 87%. Это позволяет Хабаровскому краю входить в тройку регионов-лидеров по индексу синхронизации систем СПО и кадровых потребностей экономики субъектов России.