Здание построил муниципальный застройщик ООО «Фонд жилищного строительства».

Сегодня, 3 мая, в краевой столице состоялась сдача в эксплуатацию многоквартирного дома №3 третьей очереди строительства ЖК «Березки». Котлован под здание начали готовить в мае 2020 года, а уже через год здание вводится в эксплуатацию. В торжественной церемонии открытия приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев, управляющая головным отделением по Хабаровскому краю ПАО «Сбербанк» Наталья Красулина, а также будущие жители дома.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию новый жилой дом в перспективном микрорайоне города. Застройщик приложил все усилия, чтобы сдать его раньше намеченных сроков. До конца года на прилегающей территории сдадут еще несколько подобных домов, а в перспективе тут появится еще не один десяток зданий. Желаю новоселам быстрее въехать в свои квартиры и обустроиться», — сказал Сергей Кравчук.

10-этажный панельный дом рассчитан на 110 квартир. Фасад здания утеплен и оформлен декоративным покрытием, в каждом подъезде установлен большеформатный лифт, подъезды сделаны с учетом безбарьерной среды. Квартиры здесь улучшенной планировки, а стоимость одного квадрата жилья — от 68 до 82 тысяч рублей.

«Для развития этого микрорайона краевое правительство еще с 2016 года вкладывало значительные средства в развитие инженерных коммуникаций. Сегодня мы видим, что это дало результаты — «Ореховая сопка» является одной из главных площадок под застройку. Будем наращивать объемы ввода жилья — перед нами стоит амбициозная задача по вводу одного миллиона квадратных метров», — поделился главный архитектор края Александр Селеменев.

В новом доме все квартиры полностью проданы. В продаже есть «квадраты» в еще трех домах по соседству. Все их сдадут в этом году.

Как рассказала одна из будущих жителей дома Наталья, приобретение квартиры в данном доме было обусловлено хорошей планировкой и доступными ценами. Также к этому шагу ее подтолкнули уверенные темпы строительства дома №1, который возвели рядом за неполный год.