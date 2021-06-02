Фестиваль детских вокальных коллективов «Поющий мир детства», посвящённый 85-летию студии «Союзмультфильм», прошел в Николаевске-на-Амуре. Творческие студии города, сел Красное и Нигирь исполнили песни из советских мультфильмов, также участникам и зрителям праздничного концерта показали видеосюжет об истории знаменитой киностудии.

Мероприятие прошло в рамках федеральной программы «Десятилетия детства» и поддержки юных дарований северных территорий Хабаровского края.

На Фестивале впервые выступили финалисты проекта «Ты – звезда», направленного на выявление и обучение вокалу детей из детского дома и ребят, обучающихся по адаптированным образовательным программам.

— Замечательный фестиваль «Поющий мир детства» стал стартовой площадкой для детей, находящихся в непростой жизненной ситуации и нуждающихся в нашем внимании и поддержке. Фестиваль будет той нитью, которая соединит их с миром творчества, созидания и красоты. Все участники поразили своим мастерством, желанием дарить людям радость. Уверена, что вокальные коллективы Николаевского района ждёт большое будущее: появятся новые направления и, конечно, увеличится число участников, — отметила первый заместитель министра культуры Хабаровского края Марина Лоскутникова.

Напомним, что в апреле текущего года врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал меморандум с киностудией «Союзмультфильм», который направлен на развитие производства анимационных фильмов на территории региона, организацию профильного профессионального образования с разработкой соответствующих программ, а также проведение тематических культурных мероприятий.