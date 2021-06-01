Хабаровский двор отремонтируют с применением новых материалов, полученных в результате переработки мусора. Это будет первый опыт, когда выброшенный жильцами многоэтажки пластик, можно сказать, вернется к ним же в качестве современной плитки, которой выложат придомовую территорию. Накануне посмотреть на то, как идет укладка, отправились представители министерства жилищно-коммунального хозяйства края. Приемку уже сделанного небольшого участка лично провел глава ведомства Дарий Тюрин.

Собственники дома по улице Карла Маркса, 108, к которому прилегает дворовая территория, получили в рамках пилотного проекта плитку для ремонта бесплатно. Она состоит на 30% из пластика и на 70% из песка. Эту смесь плавят при температуре 180℃, затем заливают в пресс-формы и получают ровные бруски плитки.

— Плитка была произведена на Комсомольском предприятии ООО «Фирма «Сталкер», где собранный в городских жилмассивах мусор сортируется уже больше 10 лет. В городе установлено свыше 100 контейнерных площадок для сбора пластикового сырья. Вместо захоронения на полигоне теперь отходы получают вторую жизнь, — отметили в краевом министерстве ЖКХ.

Как рассказал директор предприятия Александр Сребрянский, плитка получается дороже той, что используется сейчас повсеместно. Но срок службы обычной плитки 5 лет, а песчано-полимерной – 50. Она прочнее, на ней образуется меньше сколов, в зимнее время не скользит, то есть в эксплуатации она показывает себя лучше.

— С этого момента можно утверждать, что в Хабаровском крае запущен полный цикл обращения с твердыми коммунальными отходами: от раздельного сбора до использования продукции из переработанных ТКО. Теперь от жителей зависит, как скоро в наших дворах будет лежать такое практичное и экологичное покрытие. Надо информировать людей, чтобы у предпринимателей появился спрос на этот материал, — сказал Дарий Тюрин.

По словам и.о. директора МУП УК «МКД» Михаила Шереметьева, пока только шесть дворов в Хабаровске станут обладателями такой плитки. По окончании работ в каждом из них появится информационная табличка, которая расскажет прохожим о том, что у них под ногами уникальное для Хабаровска покрытие. Участники встречи обменялись мнениями, что, выбирая эту плитку, жители не только приносят экологическую пользу, но и экономят в долгосрочной перспективе. Получается двойная выгода, если обращаться с ТКО грамотно.

Напомним, что коммунальный счет на вывоз мусора при раздельном сборе существенно ниже, чем при отправке несортированного на полигон. Инициатива граждан по раздельному сбору ТКО и использованию продуктов переработки, а также открытие новых предприятий-переработчиков играют важную роль в повышении экологической безопасности региона. Решением этих задач сейчас вплотную занимаются региональные власти.