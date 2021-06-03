Накануне представители федерального и регионального фондов развития промышленности (ФРП) и краевого минпрома рассказали предпринимателям региона, как получить финансовую поддержку на модернизацию действующих и создание новых производств. В онлайн-встрече приняли участие около 50 представителей лесопромышленного комплекса, легкой промышленности, а также сектора малого и среднего бизнеса края. Некоторые из них уже воспользовались такой поддержкой.

Так, благодаря льготному займу краевого фонда развития промышленности хабаровская компания «Рустранс ДВ» сможет увеличить выпуск топливных гранул (пеллет) в 2,4 раза – на 12 тысяч тонн в год. Уже в 2022 году предприятие планирует производить в районе имени Лазо 20,4 тысячи тонн биотоплива. На модернизацию производства компания на 5 лет получит кредит в размере 27 млн рублей под 1% годовых. Договор об этом между компанией и фондом уже подписан.

— Президент России Владимир Путин поручил правительству страны запретить вывоз за границу необработанной древесины хвойных, ценных лиственных пород и оказывать поддержку предприятиям, создающим мощности по глубокой деревопереработке. Поэтому сегодня федеральный и региональный ФРП особое внимание уделяют финансированию проектов предприятий лесопромышленного комплекса. В 2020 и начале 2021 года, помимо проекта «Рустранс ДВ», одобрен заем ООО «Восточная торговая компания» на развитие в поселке Хор деревоперерабатывающего производства. Ранее ООО «РФП ДРЕВЕСНЫЕ ГРАНУЛЫ» при поддержке фондов организовало производство пеллет объемом 90 тысяч тонн в год в Амурске, — сообщили в министерстве промышленности края.

Для предприятий, занятых добычей и переработкой древесины, в крае с этого года действует также программа «Проекты лесной промышленности». По ней федеральный и краевой фонды предоставляют совместные займы под 1% при условии покупки отечественного оборудования или под гарантии банка либо «Корпорации МСП». В иных случаях кредит выдается под 3%. Программой уже заинтересовались 22 предприятия, 6 из них готовы презентовать проекты и воспользоваться займом, 1 заявка находится на рассмотрении в Москве.

Помимо этого федеральный и региональный фонды предоставляют предприятиям средства для модернизации и развития промышленности региона, организации новых производств и обеспечения импортозамещения и развития экспорта. Целевые займы по ставке от 1% годовых выдаются сроком до 5 лет в объеме от 5 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

С 2017 года одобрены займы на сумму почти в 996 млн рублей для организации в крае выпуска турбинных лопаток, топливных гранул и брикетов, металлоконструкций, шпона, фанеры, одноразовой посуды, древесного угля и агрохимикатов. Благодаря работе фондов сегодня в крае реализуются инвестиционные проекты общей стоимостью более 2 млрд рублей.