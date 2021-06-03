Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали около 8 тысяч вакансии для военнослужащих по контракту, открытые в регионах России на сегодняшний день. Об этом NewsKhab.ru сообщили в компании HeadHunter.

Выяснилось, что средняя зарплата, предлагаемая в вакансиях для военнослужащих, по стране в целом составляет 41 632 рубля, в дальневосточном ФО – 47 000 рублей. Наиболее высокие зарплатные предложения встречаются в вакансиях вахтенного матроса (50 000 – 150 000 рублей), музыканта-военнослужащего (50 000 – 125 000 рублей), машиниста (49 000 – 125 000 рублей), тракториста-бульдозериста (40 000 – 125 000 рублей) и водителя-слесаря (40 000 – 125 000 рублей).

В вакансиях отмечено, что денежное довольствие зависит от воинского звания и должности, также кандидатам предлагают полный социальный пакет, служебное жилье, бесплатное питание, обеспечение обмундированием, бесплатный проезд к месту отпуска и обратно.

Добавим, что около половины вакансий для военнослужащих по контракту открыты в Свердловской области, также в топ-5 регионов вошли Архангельская область, Новосибирская область, Чувашская республика и Самарская область.