По данным СМИ, Минтруд планирует рассмотреть возможность введения постоянного выходного 31 декабря.Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, ранее провела опрос среди жителей Хабаровского края по поводу этой инициативы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в компании HeadHunter.

83% жителей Хабаровского края согласны с тем, что 31 декабря необходимо сделать выходным на постоянной основе, обратного мнения придерживаются лишь 7%, остальные затруднились ответить. По стране в целом инициативу поддерживают 84%, выступают против – 10%.

Больше всего тех, кто не хотел бы отдыхать 31 декабря, среди представителей профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны», «Консультирование», «Автобизнес».