Для работников, которые до 31 декабря 2020 года подали заявление о продолжении ведения бумажной трудовой книжки, сохраняется право в последующем подать работодателю письменное заявление о переходе на электронную трудовую книжку.

Электронная трудовая книжка (ЭТК) обеспечивает работникам постоянный и удобный доступ к информации о своей трудовой деятельности, возможность дистанционного трудоустройства.

При получении государственных услуг, когда требуется трудовая книжка, например, оформление загранпаспорта, кредита в банке, не нужно идти к работодателю, ждать, когда будет подготовлена и заверена копия трудовой книжки.

Имея электронную трудовую книжку, человек самостоятельно в любое удобное время через портал госуслуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, приложение на смартфоне, простым нажатием кнопки отправляет адресату электронный файл.

— К сожалению, бывали ситуации, когда у работодателей по разным причинам исчезали архивы, в том числе из-за стихийных бедствий, — рассказала начальник управления организации персонифицированного учета ОПФР по Хабаровскому краю и ЕАО Наталья Повстенко, — В прошлом, особенно в 1990-е годы, предприятия закрывались, документы в архив не передавались, и работники теряли трудовой стаж. Нередки случаи, что его потом и через суд восстановить невозможно.

Сохранность электронной трудовой книжки более надежная, потому что информационные системы Пенсионного фонда, где они хранятся, соответствуют всем самым высоким требованиям информационной безопасности и защиты персональных данных. Надежность подтверждается периодической аттестацией, которую система проходит в соответствующих федеральных регулирующих органах, — подчеркнула Наталья Федоровна.

Для тех, кто впервые устраивается на работу в 2021 году, сведения о трудовой деятельности работодатели ведут только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Электронная трудовая книжка – современный формат документа, переход на который обеспечивает гражданину удобство и комфорт использования, исключая какие-либо риски для него.