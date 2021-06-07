В рамках проекта «Электронная ипотека за один день» жители Хабаровского края могут в сокращенные сроки получить услугу по государственной регистрации ипотеки.

Как рассказала заместитель руководителя Управления Росреестрапо Хабаровскому краю Елена СЕМЧЕНКО, в Хабаровском крае успешно стартовал проект, который позволяет зарегистрировать электронный пакет ипотечных документов за один день. Это значит, что покупатели в минимальные сроки станут собственниками недвижимости, а продавцы-получат деньги. Стандартные сроки регистрации ипотеки — пять рабочих дней с момента приёма или поступления в ведомство и семь рабочих дней – с момента приема заявления в МФЦ.

«В рамках проекта стало возможным зарегистрировать сделки купли-продажи, ипотеки объектов недвижимости, договоры участия в долевом строительстве удаленно, без личного визита в офисы приема документов и МФЦ. На территории Хабаровского края регистрируется 40-50 электронных ипотек ежедневно», — сообщила Елена СЕМЧЕНКО.

Отмечено, что для успешной реализации проекта с крупнейшими кредитными организациями, действующими на территории края, был разработан алгоритм взаимодействия.Документы подписываются усиленными квалифицированными электронными подписями (УКЭП) в присутствии специалистов банка.

В Росреестре особо подчеркнули, что при обработке электронных документов установлены дополнительные меры защиты, поэтому такая сделка совершенно безопасна.