54 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 44 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за последние сутки.
Разбивка по районам:
Хабаровск — 54
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 509 коек. Свободно 87. На лечении находится 9 тяжелых пациентов, 8 подключено к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 1620 человек. В том числе 422 стационарно, 1198 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 843 случая Covid-19. 50 801 человек выздоровел.
Эта запись была опубликована 07.06.2021в 11:03. В рубриках: Общество.
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