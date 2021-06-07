54 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки. Выздоровело 44 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за последние сутки.

Разбивка по районам:

Хабаровск — 54

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 509 коек. Свободно 87. На лечении находится 9 тяжелых пациентов, 8 подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 1620 человек. В том числе 422 стационарно, 1198 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52 843 случая Covid-19. 50 801 человек выздоровел.