Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «Дальневосточная генерирующая компания») в соответствии с годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2021г., утвержденным администрацией города Хабаровска, информирует о плановых ремонтах на Хабаровских ТЭЦ, требующих остановки оборудования.

Так, с10 по 23июня запланирован останов системы теплофикации для проведения ремонтных работ на Хабаровской ТЭЦ-3. В указанный период горячая вода будет отсутствовать в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской, а также у потребителей, проживающих в Железнодорожном районе и по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2». Кроме того, в этот период ограничения в подаче горячего водоснабжения также коснутся жителей сёл Тополево, Мирное и Гаровка. Частично горячей воды не будет в Центральном районе в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) от площади им.Блюхера – Ленинградская – Карла Маркса– Гоголя.

С 15 июня по 30 июля запланирован останов теплофикации для проведения ремонтных работ на Хабаровской ТЭЦ-2. Горячее водоснабжение потребителей зоны ТЭЦ-2 будет осуществляться по одному трубопроводу, без циркуляции от магистралей Хабаровской ТЭЦ-1. Это означает, что в некоторых многоквартирных домах возможна подача горячей воды с температурой ниже нормативных значений.

Останов станции для проведения ремонтных работ является обязательным и необходимым условием, без которого невозможно качественное прохождение нового отопительного сезона. Этим летом Хабаровская генерация планирует направить на подготовку теплофикационного оборудования Хабаровских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 порядка 10 млн рублей.