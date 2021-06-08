Тихоокеанский государственный университет войдет в Ассоциацию образовательных организаций высшего образования, в которых будут готовить кадры для казачества. Решение о создании ассоциации было принято на заседании постоянной комиссии по научно-исследовательской работе Совета при Президенте РФ по делам казачества. Совещание прошло под председательством Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Всего в ассоциацию войдут 14 вузов России, 3 из которых расположены в Дальневосточном федеральном округе. Помимо хабаровского ТОГУ новое направление будет введено в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии и Забайкальском аграрном институте.

— Деятельность университетов, которые вошли в Ассоциацию, будет направлена на развитие системы подготовки кадров для казачьих обществ и целевое обучение казаков с последующим прохождением государственной или муниципальной службы. Важной задачей ассоциации также станет изучение истории российского казачества и противодействие исторической фальсификации, – подчеркнул Валерий Фальков.

На заседании комиссии обсуждался проект единой концепции преподавания в образовательных организациях. Важность работы с казачьей молодежью и формирования кадрового резерва атаманов, призванного обеспечить преемственность поколений, неоднократно отмечал помощник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества Анатолий Серышев. По его словам, от качества и квалификации кадров зависит эффективность жизни и процветание казачьих обществ.

В вузах планируется проведение специализированных атаманских курсов, а также проведение целевого набора для представителей казачьих классов на педагогический профиль обучения.

Отметим, что 23 апреля текущего года было соглашения о сотрудничестве между Уссурийским войсковым казачьим обществом и ТОГУ. Как заявил казачий генерал, атаман Уссурийского войскового казачьего общества Владимир Степанов документ направлен на подготовку и сохранение высококвалифицированных кадров, поддержку и развитие научно-технологического потенциала, обеспечение решения социально-экономических проблем казачества.