Макдоналдс объявляет об открытии нового предприятия с концепцией МакАвто. Оно станет первым предприятием Макдоналдс с концепцией МакАвто на Дальнем Востоке и позволит хабаровчанам насладиться блюдами Макдоналдс, не выходя из машины.

Система МакАвто очень проста и удобна как для гостей, так и для сотрудников Макдоналдс. На въезде расположены специальные терминалы, через которые посетители могут сделать заказ. Рядом с терминалом расположено большое меню, которое помогает гостям определиться с выбором. Для удобства посетителей состав и стоимость заказа сразу же отображаются на терминале, что позволяет посетителям проверить свой заказ на этапе оформления. Затем автомобиль следует к окну оплаты, а в финальном окне гость получает уже готовый заказ.

В этом году Макдоналдс отпраздновал юбилей МакАвто – 25 лет в России. Первый МакАвто в России был открыт 16 апреля 1996 года на Ленинградском шоссе в Москве. Сама концепция быстро приобрела популярность среди российских автомобилистов – впервые в России водители и пассажиры могли оформить заказ и насладиться любимой едой, не выходя из машины. За это время сервисом воспользовались около миллиарда россиян.

Сейчас в городах России работает 374 предприятия с концепцией МакАвто: самым северным в России является МакАвто в Мурманске, а самое южное предприятие с концепцией МакАвто находится на курорте Горки Город в Сочи. Макдоналдс в Хабаровске станет самым восточным предприятием сети с возможностью заказа через МакАвто.