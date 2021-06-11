Макдоналдс объявляет об открытии нового предприятия с концепцией МакАвто. Оно станет первым предприятием Макдоналдс с концепцией МакАвто на Дальнем Востоке и позволит хабаровчанам насладиться блюдами Макдоналдс, не выходя из машины.
Система МакАвто очень проста и удобна как для гостей, так и для сотрудников Макдоналдс. На въезде расположены специальные терминалы, через которые посетители могут сделать заказ. Рядом с терминалом расположено большое меню, которое помогает гостям определиться с выбором. Для удобства посетителей состав и стоимость заказа сразу же отображаются на терминале, что позволяет посетителям проверить свой заказ на этапе оформления. Затем автомобиль следует к окну оплаты, а в финальном окне гость получает уже готовый заказ.
В этом году Макдоналдс отпраздновал юбилей МакАвто – 25 лет в России. Первый МакАвто в России был открыт 16 апреля 1996 года на Ленинградском шоссе в Москве. Сама концепция быстро приобрела популярность среди российских автомобилистов – впервые в России водители и пассажиры могли оформить заказ и насладиться любимой едой, не выходя из машины. За это время сервисом воспользовались около миллиарда россиян.
Сейчас в городах России работает 374 предприятия с концепцией МакАвто: самым северным в России является МакАвто в Мурманске, а самое южное предприятие с концепцией МакАвто находится на курорте Горки Город в Сочи. Макдоналдс в Хабаровске станет самым восточным предприятием сети с возможностью заказа через МакАвто.
Эта запись была опубликована 11.06.2021в 11:02. В рубриках: Общество.
- Итоги работы службы родовспоможения в 2020 году подвели в Хабаровском крае
- Справочник о народах Хабаровского края впервые издадут в регионе
- Четыре остановки в Хабаровске сменят названия
- Столицей велоспорта вновь станет Хабаровск этим летом
- В Хабаровском крае льготники теперь могут оплачивать проезд на дачи картой «МИР»