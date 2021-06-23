С 1 июля в Хабаровском крае, как и по всей России, пройдет плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. При этом рост совокупной платы по квитанциям в регионе не превысит 3,8%. Новые платежные документы жители края получат в начале августа.

– По действующему в России законодательству, корректировка коммунальных тарифов проводится ежегодно. При этом с января по июнь они остаются на прежнем уровне, а индексация происходит 1 июля. Таковы особенности тарифного регулирования этой деятельности. Тарифы коммунальным предприятиям устанавливаются на долгосрочный период, расходы на производство их услуг, как правило, растут. Поэтому и требуется регулярная корректировка, – пояснили в комитете по ценам и тарифам Правительства края.

Как уточнили в ведомстве, граждане защищены от необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги предельно допустимыми индексами. Во втором полугодии текущего года совокупный платеж граждан за весь набор коммунальных услуг по отношению к январю не может превышать 3,8%. Если сумма в квитанции выше этого уровня, то предоставляется компенсация. Обращаться за ней никуда не нужно, все расчеты по этой льготе местные власти выполнят самостоятельно.

Так, с 1 июля электроэнергия в домах с газовыми плитами будет стоить 4,91 рубля за кВт. У горожан, проживающих в домах с электроплитами, и у жителей сельской местности, для которых действует понижающий коэффициент, тариф увеличится на 13 копеек и составит 3,44 рубля за кВт.

Плата за тепловую энергию в зонах централизованного теплоснабжения вырастет с 1846,87 рубля за Гкал до 1917,05 рубля. Это касается также и горячей воды. Тарифы на сжиженный и природный газ тоже подрастут на 3,8%. Ставка на последний изменится с 7491,85 рубля за тысячу кубометров до 7776,54. Тарифы на холодную воду и водоотведение во всех муниципалитетах разные, с 1 июля они также будут проиндексированы.

Несмотря на повышение стоимости коммунальных услуг на всероссийском уровне, региональные власти проводят работу по снижению предельных максимальных тарифов на тепло. Напомним, что с 1 июля сразу в 17 муниципальных образованиях края они сократятся на 10%. Изменения коснутся территорий в децентрализованной зоне теплоснабжения, куда частично относятся отдельные микрорайоны Хабаровска, а также Комсомольска-на-Амуре. В итоге уже с этой осени более 300 тысяч жителей региона будут платить за отопление меньше. А на горячей воде они начнут экономить уже с июля.