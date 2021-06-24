В режиме вкс заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО с дальневосточными губернаторами обсуждал вопросы предупреждения и минимизации негативных последствий в Амурской области, Хабаровском крае, Еврейской автономной области, Забайкалье.

«В соответствии с информацией Министерства природных ресурсов и экологии РФ, подготовленной на основании данных Росводресурсов и Росгидромеда, на территории Амурской области с 24 по 30 июня ожидается паводок с уровнями, сопоставимыми с 2013 годом, с отметками от 850 до 1200 см. По ряду территорий Приамурья пик паводка уже пройден, а по ряду – с. Черняево, с. Кумара – ожидается. Также с 30 июня по 10 июля ожидается паводок на территории Еврейской автономной области, сопоставимый по значению с 2013 годом. В отношении Хабаровского края прогноз характеристики паводка будет подготовлен к 30 июня. На территории Забайкальского края пик паводка пройден, наблюдается медленный спад уровня воды», –открыл совещание Юрий Трутнев.

Как напомнил вице-премьер, в 2013 году паводок затронул более 200 тыс. жителей Дальнего Востока. «Потребовались значительные усилия Правительства, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, чтобы максимально сгладить последствия паводка для граждан. Сегодня ситуация отличается тем, что у нас есть заблаговременный прогноз, а следовательно, возможность подготовиться к паводку заранее. Подготовиться надо так, чтобы в случае возникновения проблемы её последствия были гораздо меньше для людей», – подчеркнул он.

Высокое половодье отмечается во всех субъектах ДФО. По прогнозу в зону вероятного воздействия паводка может попасть 555 населенных пунктов и почти 155 тыс. человек, 11 участков железных дорог, 585 участков автодорог, 221 мостовое сооружение.

Две крупнейшие гидроэлектростанции РусГидро на Дальнем Востоке – Бурейская и Зейская – сдерживают дождевой паводок в бассейне Амура, сформированный продолжительными проливными дождями. Станции защищают располагающиеся ниже по течению населенные пункты от «большой воды», несмотря на непростую гидрологическую обстановку. Председатель Правления –генеральный директор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин доложил, что только за последнюю неделю Зейская ГЭС сдержала более 4 млрд тонн воды. Сейчас погода улучшилась, и приток воды в водохранилище немного снизился, однако, он по-прежнему превышает среднемноголетние значения для этого времени года. Затворы водосбросов обеих гидростанций закрыты, наполнение водохранилищ продолжается.

О готовности сил и средств к выполнению мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от негативных последствий паводка доложили заместитель министра МЧС России Виктор Яцуценко. «С учётом смещения волны паводка, на территории Амурской области существует вероятность подъёма воды на два метра выше критической нормы. Поэтому в регион стянуты силы и средства Амурского, Сибирского, Камчатского спасательных центров, а также Хабаровского авиационно-спасательного центра – это группировка общей численностью более 920 человек и 230 единиц техники», – сказал он.

В Хабаровском крае в зону возможного подтопления могут попасть населенные пункты, расположенные в бассейне р. Амур от Хабаровска до устья. По словам врио губернатора Михаила Дегтярёва, согласно Плану мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводкоопасный период 2021 года на территории края в период летне-осеннего дождевого паводка попадают 17 муниципальных образований, 106 населенных пунктов с населением около 40 тыс. человек. Для эвакуации населения спланировано 132 пункта временного размещения общей вместимостью более 15 тыс. человек. При необходимости размещения большего числа пострадавших граждан будут задействованы дополнительные площади краевых и муниципальных помещений. Создана группировка сил и средств в количестве 5 тыс. человек, полутора тыс. единиц техники, более 170 плавсредств.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил безотлагательно организовать на территории Амурской области, ЕАО, в Хабаровском крае, Забайкальском крае штабы по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством губернаторов. «Мы заранее предупреждены о чрезвычайной ситуации, значит надо сделать всё возможное, чтобы снизить риски и уменьшить ущерб для граждан. Вот этим всем должны заниматься штабы. Я поручил, чтобы в каждом из перечисленных субъектов – это Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область и Забайкалье – были немедленно созданы штабы под руководством губернаторов. Главы субъектов должны отработать ситуацию вместе с министерством чрезвычайных ситуаций», – заметил Юрий Трутнев.

Ответственным органам и главам регионов поручено принять меры по оповещению населения, в случае необходимости подготовить силы и средства для эвакуации; развернуть пункты временного размещения в соответствии с прогнозом расселения территорий и обеспечить гражданам, пострадавшим от наводнений достойные условия в пунктах временного размещения, включая жилищные условия, медицинскую помощь и обучение детей. Обратить особое внимание на соблюдение мер санитарно-противоэпидемиологической работы при проведении эвакуации и расселении граждан. Сформировать комиссии для признания граждан пострадавшими и определения имущественного ущерба, признания жилья непригодным для проживания. Предусмотреть в консолидированных бюджетах средства для компенсации ущерба населению в результате паводка. Разработать и утвердить порядок выплат и компенсаций.

МЧС России поручено обеспечить силы и средства, необходимые для оказания помощи людям и их эвакуации из опасных зон.

Росрезерв во взаимодействии с органами власти субъектов ДФО должен обеспечить готовность к задействованию имеющихся ресурсов для обеспечения пострадавшего населения.

Минэнерго России, Минстрою России поручено оказать помощь в формировании сил и средств в восстановлении объектов инфраструктуры в случае их разрушения.

ПАО «РусГидро» совместно с Минприроды России поручено осуществлять регулирование режима работы гидроэлектростанций с учётом задач по сдерживанию паводковых явлений.

Ростехнадзор должен обследовать гидротехнические сооружения в бассейне реки Амур, принять меры по предотвращению аварийных ситуаций. Роспотребнадзор должен принять меры по выполнению санитарных и противоэпидемиологических требований в районах подтопления

МВД России, Росгвардия обеспечат соблюдение общественного порядка в районах подтопления и эвакуации граждан.