Около 100 тысяч тонн картофеля планируют вырастить к осени в Хабаровском крае. Посевная кампания в регионе, хоть и с задержками, но подходит к концу, и сельхозпроизводители надеются собрать неплохой урожай. Выращивание этой культуры в регионе все больше становится востребованным, в том числе и благодаря краевой поддержке, которая позволяет фермерам вернуть часть понесенных расходов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– В этом году прогнозная цифра урожая значительно выше прошлогодней. Так, в 2020 году было собрано около 85 тысяч тонн, при потребности в 150 тысяч тонн. В этом году мы должны закрыть потребность собственным урожаем на 66%. Производством картофеля у нас занимаются 16 сельскохозяйственных организаций и 84 крестьянско-фермерских хозяйства, – рассказал заместитель министра – начальник управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы Сергей Васильев.

Как отметил представитель министерства, сейчас поддержка сельхозпроизводителям оказывается сразу по нескольким направлениям специальной региональной госпрограммы. Во-первых, выплачиваются субсидии в расчете на 1 га, возмещающие затраты на семена, горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, запасные части и ремонт техники. Для производителей картофеля в этом случае установлен повышенный коэффициент в сравнении с другими культурами. Есть еще отдельная поддержка для тех, кто пользуется элитным семеноводством. К примеру, при покупке элитных семян компенсируется до 100% их стоимости.

– В прошлом году мы оказали помощь в части покупки элитных семян картофеля на общую сумму 3,2 млн рублей. В этом году на субсидии по элитному семеноводству запланировано направить 13,7 млн рублей. Также есть программы по льготному кредитованию при покупке техники и по 50% компенсациям страховых платежей при государственном страховании. Есть направления поддержки молодых хозяйств и семейных ферм, – добавил Сергей Васильев.

Сейчас посадка картофеля полностью завершена в хозяйствах южной части края, в Хабаровском и Нанайском районах. На севере садить культуру начали значительно позже, поэтому работы там все еще идут. Всего в регионе к третьей декаде июня засажено культурой примерно 7 тысяч га, но к концу посевной площадь увеличится.

Недостающий объем картофеля, как пояснили в краевом минсельхозе, будет докупаться в других регионах, а также за рубежом, в зависимости от предложенной цены. Традиционно поставки картофеля ведутся из Сибирского и Уральского округов, а также Еврейской автономной и Амурской областей, Приморского края. Зарубежными партнерами выступают Китай, Пакистан, Азербайджан, Грузия. Фермеры продают свою продукцию значительно дешевле, что обусловлено, в том числе, расходами по перевозке. Поэтому специалисты министерства в первую очередь рекомендуют ориентироваться на местные хозяйства. Тем самым в регионе будет формироваться запрос на собственный картофель, что даст дополнительный стимул для производителей.