В краевой столице сдан в эксплуатацию жилой комплекс Riverday по ул. Вахова. Ранее объект возводился силами компании ФГУП «ГВСУ № 6» (Правопреемник «Дальспецстроя». Компания находится в процедуре банкротства с середины 2017 года). Многоэтажку удалось ввести в эксплуатацию, благодаря усилиям краевого минстроя. В регионе сформирована специальная межведомственная комиссия, которая еженедельно посещает проблемные объекты, оказывает методическую помощь руководителям застройщиков и конкурсным управляющим.

В октябре 2016 года строительно-монтажные работы на объекте были полностью остановлены на несколько лет. Подключиться к достройке предложили компании «Градъ Сервис», которая выкупила объект у ФГУП «ГВСУ №6» и завершила работы. В начале июля жильцам начнут выдавать ключи.

Как сообщили в краевом министерстве строительства, жилой дом имеет 244 квартиры и общую жилую площадь порядка 17 тыс. кв. метров. Это не первый случай, когда интерес к незавершенным объектам строительства проявляют инвесторы. Так по ул. Павла Морозова компания «Сахалин Инжиниринг» ведет строительство еще одного жилого дома на 256 квартир, начатого «ГВСУ № 6». На сегодняшний день объект готов почти на 60% и будет сдан в эксплуатацию в начале следующего года. В отношении третьего недостроенного дома в микрорайоне «Строитель» осуществляются конкурсные процедуры в рамках дела о банкротстве, по окончании которых объект будет реализован другой строительной компании.

– В этих домах нет обманутых дольщиков, так как руководством «ГВСУ №6» перед продажей домов всем дольщикам были предложены квартиры в многоэтажках с высокой степенью готовности. Перед правительством края стоит задача – завершить работы на всех проблемных домах. Всего в регионе 38 таких объектов, в том числе 4 по линии «ГВСУ № 6, – рассказал начальник управления жилищного строительства краевого минстроя Алексей Назаренко.

По его словам, в 6-7 микрорайонах Хабаровска также есть земельные участки под жилищное строительство, принадлежащие ФГУП «ГВСУ №6». Они также выставлены на торги. Инвесторы уже проявили интерес к выкупу земельных участков и строительству жилых домов.