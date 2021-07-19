Первый аварийный барак снесен сегодня на проспекте имени 60-летия Октября в Хабаровске. «Пионером» стал двухэтажный дом номер 83, 27 жильцов которого переселили в благоустроенные квартиры в начале года.

– Мы начали снос бараков на проспекте им. 60-летия Октября. Это старая проблема нашего города. В этом году мы расселим еще 12 домов на проспекте им. 60-летия Октября, а оставшиеся – в следующем году. До 2023 года полностью произведем демонтаж аварийных деревянных домов. Как только это будет сделано, мы приступим к проектированию благоустройства территории совместно с администрацией Хабаровска, к ремонту и реконструкции самого проспекта, – сообщил Михаил Дегтярев.

Всего на проспекте им. 60-летия Октября в краевом центре почти 70 деревянных бараков, построенных как временное жилье в середине прошлого века. Затраты на обеспечение почти 1,5 тысячи человек новыми квартирами составят более 2 млрд рублей. Финансирование пойдет по линии Министерства строительства и ЖКХ РФ, содействие в процедурах оформления заявок оказывает Фонд содействия реформированию ЖКХ. Добиться выделения денег удалось после серии переговоров, проведенных лично врио губернатора Хабаровского края.

Собственникам квартир в соответствии с Жилищным кодексом РФ выделяется либо новая жилплощадь, либо денежная компенсация. Людям, проживающим в аварийном жилье по договорам найма, администрация Хабаровска также обязана предоставить новое жилье.