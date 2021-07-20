Два новых самолета L-410 вылетели в свои первые рейсы в села Богородское и Аян. На их бортах красуется новая ливрея «Хабавиа» – с профилем первопроходца Ерофея Хабарова, выполненным в цветах регионального флага.

– Два эти борта приобретены в лизинг при финансовой поддержке краевого бюджета, по инициативе и при непосредственном участии правительства края. Новая команда управленцев «Хабавиа» наводит порядок в компании. Есть четкая стратегия развития, – отметил Михаил Дегтярев. Основная задача «Хабаровских авиалиний» – это транспортная доступность для наших людей. Край огромный. Поэтому, конечно, в первую очередь новые самолеты будут выполнять рейсы на север – в Богородское, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Нелькан. Их покупка позволит нам в обозримой перспективе увеличить количество рейсов и их ритмичность. И, конечно, мы сохраняем программу льготных перевозок на север, финансируемую из краевого бюджета. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Первым пассажиром борта, названного именем бывшего первого секретаря Хабаровского крайкома КПСС Алексея Климентьевича Черного, стал хабаровчанин Дмитрий Шульгин. На память ему вручили книгу о видном государственном деятеле, которую подписал врио губернатора Хабаровского края. Второй самолет получил имя первого губернатора Приамурья барона Андрея Николаевича Корфа.

L-410 UVP E-20 собирают на Уральском заводе гражданской авиации в Екатеринбурге по проекту чешской компании LET Aircraft Industries. Это многоцелевые двухмоторные воздушные суда 4 класса вместимостью 15–19 пассажиров, способные совершать перелеты на расстояние до 1,5 тыс. километров. Их можно эксплуатировать на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими (850 метров) взлетно-посадочными полосами.

У «Хабавиа» уже было четыре L-410. В прошлом году ими выполнено 667 регулярных рейсов. Всего в авиапарке «Хабаровских авиалиний» вместе с новинками – 12 воздушных судов.

– У нас также серьезные планы на следующий год. Скорее всего, это будет освоение самолетов Сухой Superjet 100, дальнейшее развитие маршрутной сети компании, – уточнил генеральный директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Алексей Фраймович.