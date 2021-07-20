Более 400 рейдов провели за первое полугодие 2021 года сотрудники министерства природных ресурсов края, чтобы пресечь незаконную охоту на территории региона. Всего с начала года выявлено 408 нарушений правил охоты и установленного режима особо охраняемых природных территорий краевого значения. С виновных взыскано 1,14 млн рублей, в том числе через суд за ранее совершенные правонарушения. В период осенней охоты количество контрольно-надзорных мероприятий планируется увеличить. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– В этом году госинспекторы в области охраны окружающей среды проверили более двух тысяч транспортных средств и почти четыре тысячи граждан. За это время также прошли четыре плановые проверки в отношении юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере охоты. В результате всех контрольных мероприятий было изъято 111 единиц охотничьего огнестрельного оружия, 398 человек привлечены к административной ответственности, – уточнили в министерстве.

Сумма наложенных на нарушителей штрафов в крае за первое полугодие превысила 850 тысяч рублей. При этом виновным грозят не только взыскания, но и лишение охотничьего билета и права на оружие.

– В 2021 году в безраздельное пользование краю АНО «Центр «Амурский тигр» были переданы новые автомобили отечественного и японского производства. Новая техника позволяет инспекторам быстро выявлять и пресекать нарушения даже в отдаленных районах. В планах на осень увеличить количество рейдов, так как традиционно в это время растет количество случаев незаконной охоты на пернатую дичь, – рассказала и.о. министра природных ресурсов Хабаровского края Елена Балезина.

Активно помогают противодействовать браконьерам и охотпользователи края. Это юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие охотничье хозяйство на основании долгосрочной лицензии и охотхозяйственных соглашений с миприроды края. Они не только проводят профилактические беседы с охотниками, но и осуществляют производственный охотничий контроль.