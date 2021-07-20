Телефонная «горячая линия» главного управления регионального государственного контроля и лицензирования продолжает работу в Хабаровском крае. За первую половину года специалисты Госжилнадзора приняли свыше 600 телефонных обращений. Практически все они касались бездействия управляющих компаний. По многим таким случаям инспекция провела проверки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– Основная часть поступающих обращений сотрудниками главного управления отрабатывается в течение рабочего дня. Исключение составляют только те ситуации, по которым требуется проведение проверки действий управляющей компании. Если же вопрос заявителя требует более детального рассмотрения, инспектор может рекомендовать обратиться в главное управление с письменным заявлением. Фактически, с помощью нашей «горячей линии» мы стоим на страже интересов жильцов каждый день, – рассказал заместитель начальника межрайонного отдела управления государственного жилищного надзора Антон Борзецов.

Так, 6 июля на номер «горячей линии» поступил звонок жильца многоквартирного дома по улице Союзной в Хабаровске о том, что управляющая компания не ремонтировала участок системы холодного водоснабжения, что затрудняло подачу воды. После вмешательства надзорщиков к работам приступили в этот же день и успешно их закончили. Жильцы часто жалуются на отсутствие повседневных услуг со стороны управляющих компаний, к примеру, уборки подъездов. Такой факт был зафиксирован 9 июля в одном из домов по улице Воровского в Хабаровске. На восстановление графика уборки также потребовалось всего несколько часов.

Бывают в практике Госжилнадзора и более сложные ситуации, касающиеся срочного ремонта помещений, ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора и других тем. Решение таких проблем требует длительного времени. Тогда специалисты проводят выездные проверки, по итогам которых выносят предписания к устранению нарушений. Затем контрольщики следят за их исполнением, и проблема постепенно решается.

В ведомстве напомнили, что «горячая линия», куда могут обращаться жильцы, работает постоянно. Обращения принимаются на номер: 8 (4212) 40-23-40. По этому телефону жителям региона всегда готовы оказать необходимую поддержку.