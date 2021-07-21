Сегодня к Комсомольску-на-Амуре, как и прогнозировали гидрологи, подошла волна амурского паводка. Уровень воды у города на утро составил 472 см, что на 22 см выше отметки неблагоприятных явлений. При этом власти готовились к более высоким показателям – до 550 см. При таком уровне в низких местах городской черты обычно начинаются точечные подтопления. Но вода растеклась по пойме, и до Комсомольска-на-Амуре паводок дошел сильно ослабленным. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

– В городе продолжает действовать режим повышенной готовности. На всякий случай развернут пункт временного размещения, при необходимости их можно увеличить до пяти. Заранее проведены отсыпки всех слабых мест, заварены водопропускные трубы, укреплены дамбы. Все силы и средства готовы на любые непредвиденные случаи, – сообщили в мэрии Комсомольска-на-Амуре.

Специалисты отмечают, что пик паводка у города Юности продолжится и завтра, 22 июля, с отметкой не выше 480 см. При таком уровне ожидать серьезных последствий у Комсомольска-на-Амуре не стоит, а уже 23 июля начнется снижение воды. В верхнем течении реки сейчас отмечается устойчивый спад. Так, к примеру, у Хабаровска вода в Амуре за сутки снизилась на 7 см до цифры 356 см.

На пути паводка от краевой столицы и дальше вниз все же происходят неблагоприятные ситуации. Накануне в Амурском районе произошел перелив воды через дорожное полотно автодороги Амурск – село Омми. Сейчас там ограничено движение. Автомобилисты направлены в объезд через поселок Эльбан. Поэтому мы будем продолжать наблюдать за паводком вплоть до его полного окончания.

Следующей точкой на пути амурского гребня станет Николаевск-на-Амуре. Там паводок ожидают 27–29 июля с отметками 200–250 см. Выход воды на пойму начинается с 250 см. В других точках региона, кроме Верхнебуреинского района, где в конце прошлой недели подтопило жилые дома, ситуация относительно спокойная. Гидрологи отмечают подтопление пойм рек Бурея, Тунгуска, Амгунь, Уда.