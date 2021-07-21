В Хабаровске недавно возобновилось строительство дамбы по защите от наводнений прибрежной территории на участке от ул. Союзной до транспортной развязки на улице Запарина. Новый подрядчик полностью завершил работы по отсыпке и монтажу бетонных конструкций в теле дамбы длиной 5,4 км. На случай подъема воды отсыпаны низкие отметки: речь идет о местах пропуска строительной техники в теле дамбы. Теперь основные участки гидротехнического сооружения имеют пиковую отметку подтопления в 10,4 м.

Напомним, что во время крупномасштабного наводнения в 2013 году уровень Амура у Хабаровска достиг отметки в 8,08 м.

В настоящее время завершается укрепление тела дамбы в районе входа в затон.

Как сообщили в краевом минстрое, в случае резкого подъема уровня реки вход в затон будет пересыпан, чтобы исключить затопление прибрежной территории. На сегодняшний день рассчитаны возможные затраты на проведение этих работ. В зимний период на входе в затон начнется возведение специального порога для установки батопорта. Это специальная запорная конструкция, которая будет преграждать вход в затон на случай подъема уровня воды. Работы будут производиться в зимнее время при наиболее низких отметках уровня воды, чтобы не мешать судоходству.

Напомним, предыдущий подрядчик не смог самостоятельно завершить работы на объекте. По конкурсу государственный контракт получила сахалинская компания «Карьер Известковый». Полностью дамба будет введена в эксплуатацию в 2022 году.