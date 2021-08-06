Речные перевозки пассажиров будут приостановлены при уровне реки 530 сантиметров.

По состоянию на 6 августа уровень Амура по гидропосту составляет 447 сантиметров. Согласно официальному прогнозу, к концу следующей недели вода может подняться до отметки 6-6,5 метров, в результате чего будет подтоплено свыше 1500 дачных участков, расположенных на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный.

При достижении критических отметок перевозка пассажиров к дачным участкам будет прекращена. Как отмечают в городском управлении промышленности, транспорта, связи, в 2020 году перевозки прекратились 11 сентября при уровне воды в реке 530 сантиметров и возобновились только 8 октября при уровне воды 465 сантиметров. При уровне воды 510 сантиметров перевозка пассажиров осуществлялась только в обратном направлении.

В настоящее время дачников к островам транспортируют в штатном режиме. Частично подтоплены остановки «5,5 км», «6 км», «7 км» и «10 км». Также капитаны судов делают дополнительные остановки на сухих участках в безопасных местах.

Из-за того, что вода в этом году может прибывать стремительно, увеличивается вероятность несчастных случаев. Администрация города призывает всех дачников как можно быстрее вывезти урожай со своих приусадебных участков и подготовить их к возможному паводку. Также рекомендуется воздержаться от поездок на дачи в период прохождения паводка.

При закрытии линий в случае необходимости эвакуация граждан, находящихся на островной части левобережья, будет осуществляться маломерными дежурными катерами управления ГО и ЧС Хабаровска и Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В случае перекрытия судового пути при монтаже участка защитной дамбы в затоне РЭБ флота перевозка пассажиров также будет прекращена.