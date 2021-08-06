На строительство второй ветки магистрали привлечены ребята из военно-учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения.

В честь этого события на платформе железнодорожного вокзала состоялся торжественный митинг. В нем приняли участие глава комитета по управлению Железнодорожным районом Роман Брюханов, начальник военного учебного центра при ДВГУПС, полковник Серик Кусанов, представители Восточного военного округа и ДВЖД.

«Строительное направление — одно из самых массовых в деятельности студенческих отрядов. Вам выпала честь в ходе сборов принять участие в реконструкции ряда объектов Байкало-Амурской магистрали. Желаю вам успешно завершить учебные сборы, а опыт и знания применить на итоговой аттестации», — сказал Серик Кусанов.

В течение трех недель ребятам предстоит на практике закрепить все теоретические знания, полученные в процессе обучения. Приобретенные на БАМе навыки молодые специалисты смогут применять в своей дальнейшей профессиональной деятельности. Сегодня с вокзала отбыли 122 человека, которые отправятся на станции «Огорон» и «Дрогошевск». Здесь уже трудятся их сверстники (45 студентов), которые ждут подкрепления.

«На строительстве второй ветки Байкало-Амурской магистрали вы будете решать не только поставленные задачи, но и представлять Хабаровск, Хабаровский край. Я уверен, что вы с честью и достоинством справитесь с работой. Желаю вам стойкости духа, моральных и физических сил», — сказал глава Железнодорожного района Роман Брюханов.

Военные сборы продлятся до 22 августа. Студенты хабаровского военно-учебного центра отправились на объекты БАМ одними из первых в стране.