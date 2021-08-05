В краевой столице прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.

Сотрудники администрации города совместно с полицейскими проверили 24 автобуса. Проверяли соблюдение антиковидных правил в автобусах на остановке «Южнопортовая» и в районе остановки «6-й километр» (в сторону поселка имени Горького).

«У водителя 40-го маршрута не оказалось маски. Даже после остановки у него не было возможности исправить недочет на месте. На шофера был выписан протокол об административном правонарушении. После его рассмотрения его ждет либо предупреждение, либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей», — прокомментировала Анна Райх, главный специалист управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

За время рейда сотрудники полиции и администрации провели десять профилактических бесед и выдали экипажам автобусов памятки. При этом разъяснили, что грозит водителям и кондукторам за несоблюдение масочного режима. Так, частные и муниципальные перевозчики вправе лишать нарушителей премии.