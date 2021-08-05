В краевой столице прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте.
Сотрудники администрации города совместно с полицейскими проверили 24 автобуса. Проверяли соблюдение антиковидных правил в автобусах на остановке «Южнопортовая» и в районе остановки «6-й километр» (в сторону поселка имени Горького).
«У водителя 40-го маршрута не оказалось маски. Даже после остановки у него не было возможности исправить недочет на месте. На шофера был выписан протокол об административном правонарушении. После его рассмотрения его ждет либо предупреждение, либо штраф от 1 до 30 тысяч рублей», — прокомментировала Анна Райх, главный специалист управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.
За время рейда сотрудники полиции и администрации провели десять профилактических бесед и выдали экипажам автобусов памятки. При этом разъяснили, что грозит водителям и кондукторам за несоблюдение масочного режима. Так, частные и муниципальные перевозчики вправе лишать нарушителей премии.
Эта запись была опубликована 05.08.2021в 16:16. В рубриках: Общество.
- Уровень воды у Хабаровска на пять сантиметров ниже отметки неблагоприятного явления
- Администрация Хабаровска заключила соглашение о консорциуме с ТОГУ
- Студенты ДВГУПС дали присягу
- Строительство канализационных сетей к микрорайону Ореховая сопка в Хабаровске ведется по графику
- До 150 тысяч рублей могут получить молодые ученые края за свои научные разработки