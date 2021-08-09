Мероприятия, посвященные защите, поощрению и поддержке грудного вскармливания (ГВ) прошли в Хабаровском крае. Занятия для будущих мам и тех, кто уже родил малыша организовали в рамках всемирной недели грудного вскармливания (World Breastfeeding Week), которая проводится с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Ее цель – информировать женщин о пользе ГВ для здоровья ребенка, как наилучшего метода не только обеспечения необходимыми питательными веществами, но и важного способа установления контакта с мамой.

– По результатам глобальных исследованиях доказано, что ГВ в младенчестве способствует снижению детской смертности и сохранению резервов здоровья в зрелом возрасте. ГВ полезно и для кормящей матери: оно сокращает риск развития рака груди, яичников, диабета 2-го типа и болезней сердца. По оценкам ВОЗ, расширение масштабов ГВ позволило бы предотвратить 20 000 случаев смерти матерей от рака груди каждый год, – отметили в хабаровском Перинатальном центре.

В родильном доме №2 Хабаровска в рамках недели прошла акция «Молочная почта». Женщины, которые только что родили малыша и уже наладили естественное вскармливание, писали пожелания и делились своим опытом с будущими мамами, которым это еще только предстоит.

– Нам очень важно поддерживать и поощрять кормящих мам. Мы хотим развивать среди женщин некую коллективную ответственность, ведь грудному молоку не существует полноценных заменителей, – рассказала волонтер Ассоциации консультантов по естественному вскармливанию, консультант по ГВ Екатерина Осадчая.

В рамках акции в родильном доме также прошли семинары, где консультанты по ГВ оказали непосредственную поддержку новоиспеченным мамам, испытывающим сложности со вскармливанием, и помогли его наладить.

На сегодняшний день Всемирной неделе грудного вскармливания уделяется внимание более чем в 170 странах мира. ВОЗ, в свою очередь, рекомендует исключительно грудное вскармливание детей до достижения ими шестимесячного возраста, а после – продолжать его вместе с надлежащим прикормом.