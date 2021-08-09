В Хабаровске продолжаются работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства совместно с представителями администрации города проверили, как проходит ремонт Березовского шоссе. Общая протяженность участка дороги, который планируется привести в нормативное состояние, достигает почти 6 километров. Работы выполнены уже на 30%. Стоимость ремонта составит 117 млн рублей.

– На трассе будут отремонтированы все автобусные остановки, на пешеходных переходах появится освещение, кроме того, рабочие очистят полосы отвода. Верхний слой дорожного покрытия будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной прочностью и выдерживает интенсивный трафик. В результате должен увеличиться межремонтный период. Небольшие коррективы в ход асфальтирования вносят дожди, но пока здесь ведется устройство бортовых камней и срезка старой дорожной одежды, – рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Роман Евстегнеев.

Всего в этом году в краевом центре был запланирован ремонт 77 участков улично-дорожной сети, но благодаря экономии средств в ходе аукционов, количество объектов увеличилось до 83, из них 34 завершены, 27 – в работе, а в ближайшее время подрядчики зайдут еще на 22 участка. В целом по региону запланирован ремонт 138 объектов общей протяженностью 129,5 километров.

– Ремонты идут по графику, все замечания подрядчики устраняют в оперативном режиме. В этом году на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» Хабаровский край получил 2,6 млрд рублей. Хабаровску на дорожное хозяйство выделено более 1,4 млрд рублей. Стоит отметить, что благодаря принципиальной позиции главы региона Михаила Дегтярева удалось добиться выделения дополнительных 565 млн рублей из резервного фонда правительства РФ на ремонт дорог краевой столицы. Эти средства позволили значительно нарастить объемы ремонта и реконструкции, – рассказал главный специалист отдела дорожной деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства края Рустам Жураев.