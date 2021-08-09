Парк противопожарной службы Хабаровского края будет полностью обновлен. Об этом сегодня врио губернатора заявил по итогам проверки техсостояния автомобилей «01», находящихся в ведении регионального комитета по гражданской защите. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

— Текущий ремонт пожарных машин у нас осуществляется водительским персоналом. В принципе это не нарушение закона, но на качество работы это влияет однозначно. Даю поручение заместителю председателя правительства края по ТЭК и ЖКХ, министру финансов подготовить предложения по изменению этой ситуации – какие меры следует предпринять, в том числе в части увеличения финансирования технического обслуживания автомобилей. Ситуацию надо менять, это неприемлемо, — подчеркнул Михаил Дегтярев. – И необходимо подготовить программу по обновлению парка комитета гражданской защиты — наших краевых пожарных. Часть средств на это мы уже заложили из тех 2 млрд рублей помощи, которые дополнительно перечислены по решению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина на социально-экономическое развитие региона. Обновление должно быть плановым и динамичным.

Уже до конца года автопарк пополнится одиннадцатью пожарными автоцистернами и новой автолестницей.

Напомним, поручение провести проверку технического состояния краевых пожарных машин глава региона дал во время «прямой линии», прошедшей 21 июля.

— В боевом расчете пожарные автомобили, не соответствующие требованиям правил охраны труда и имеющие дефекты, угрожающие безопасности дорожного движения, отсутствуют, — проинформировал председатель комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Александр Горохов. – 9 автомобилей с серьезными неисправностями еще до этой проверки были выведены из эксплуатации и находятся в ремонте.

Всего специалисты проверили 230 автомобилей. По 105 из них выявлены замечания, касающиеся техсостояния агрегатов и навесного оборудования. Их ремонт уже проводится силами подрядной организации, нанятой в рамках госконтракта.