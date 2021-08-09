В субботу, 14 августа, на краевой сельхозярмарке в Хабаровске, которая расположилась на площадке возле ледовой арены «Ерофей», пройдет «Медовый спас». Свои лучшие сорта меда представят краевые производители из Хабаровского, Вяземского, имени Лазо и Бикинского районов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

На ярмарке все желающие смогут приобрести мед сбора этого года: липовый, цветочный, амурский бархат; а также пыльцу, пергу, воск и многое другое. Вся продукция собрана в лесах и на лугах Хабаровского края. Перед продажей товар пройдет лабораторный контроль. В рамках мероприятия также запланирована дегустация от пчеловодов.

В течение дня гостей будет сопровождать фоновая музыка и выступление ансамбля русской песни «Елань». При посещении ярмарки необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Организаторами мероприятия выступают АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» совместно с Региональной общественной организацией «Союз пчеловодов Хабаровского края» при поддержке министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Напомним, краевая сельскохозяйственная ярмарка проходит в крае по выходным с 08:00 до 15:00. Здесь все желающие с мая по октябрь могут приобрести продукцию, произведенную исключительно местными фермерами. По вопросам участия в ярмарке необходимо обратиться к организатору АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд» по адресу: Хабаровск, ул. Ленина, 4, оф.807, или по электронному адресу: ksf27.ru.