Гидрологи в очередной раз обновили прогноз паводка в Хабаровском крае. Пик у Хабаровска должен пройти не позднее 19 августа с отметками, не превышающими критического значения в 650 см. По данным Дальневосточного УГМС, на Верхнем и Среднем Амуре сейчас наблюдается спад воды на 1–42 см в сутки. На участке реки от села Нижнеспасское ЕАО и до устья продолжается подъем на 1–16 см, но вода прибывает не так интенсивно, как ожидалось.

– Сегодня уровень Амура у Хабаровска составляет 597 см. В городе уже проведены все подготовительные мероприятия на случай ЧС. Пока решено не разворачивать водоналивную дамбу на центральной набережной, так как сейчас необходимости в этом нет. Если ситуация изменится, могут быть приняты дополнительные меры. Но в настоящий момент ситуация развивается по оптимистическому сценарию. Между тем, в Хабаровске расставлено 14 насосных групп. Откачка воды ведется в районе Амурского затона, арены «Ерофей», улицы Вилюйской, – сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

За прошедшие сутки количество подтоплений в регионе увеличилось. По информации на утро 18 августа, в зоне паводка находятся 23 населенных пункта. Вода зашла на территорию 19 жилых домов в селе Корсаково-2 в Хабаровском районе, подтопила 155 земельных и 50 приусадебных участков, 36 отрезков автодорог, 89 огородов. Транспортное сообщение в регионе не нарушено. На островной части у краевой столицы подтоплено свыше 1400 дач.

В Хабаровском крае продолжают дежурить и оказывать адресную помощь населению краевые и федеральные спасатели. Они работают на островах Большой Уссурийский, Кабельный, Дачный, в селе Корсаково-2, где установлен отдельный пост, в Нанайском районе. В каждом из муниципалитетов, подверженных подтоплениям, спланированы пункты временного размещения населения. Шесть из них на 200 мест уже открыты в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Нанайском и Верхнебуреинском районах. Еще 10 пунктов на 800 человек подготовлены к развертыванию.

В Комсомольске-на-Амуре пик паводка ожидается к середине следующей недели. Здесь, как и в краевой столице, большая часть превентивных мероприятий закончена. В населенном пункте уточнена схема размещения насосов, ведется монтаж временных трубопроводов, установлено 4 насосные группы на проспектах Мира и Интернациональном, по улице Пионерской. Строители заканчивают наращивание дамб.

В регионе продолжается усиленный мониторинг и анализ гидрологической ситуации, до муниципалитетов и граждан оперативно доводится информация о возможном развитии обстановки для принятия всех необходимых мер, чтобы минимизировать последствия стихии. Ситуация с паводком находится на особом контроле правительства Хабаровского края. Специалисты координируют все действия служб.