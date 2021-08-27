В первый день Международного военно-технического форума (МВТФ) «Армия-2021» в Хабаровске лётчики авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа продемонстрировали мастерство владения воздушной военной техникой.

Экипажи выполнили программу парного пилотажа в составе истребителей Су-35С и ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор».

Первыми в небе над аэродромом «Хабаровск-Центральный» пролетела пара вертолётов Ка-52 соединения армейской авиации ВВО.

Самолёты и вертолёты на установленных дистанциях и малых высотах показали жителям и гостям МВТФ «Армия-2021» красоту и мощь Российской военной авиации, а также умение грамотно эксплуатировать и управлять современными летательными аппаратами.

Сложность пролёта заключалась в соблюдении минимальных интервалов между всеми образцами авиационной техники в парах.

Программа выступления была спланирована на 10 минут полетного времени.

Главная площадка Форума уже традиционно открыта в Хабаровске на аэродроме «Центральный». Помимо образцов техники статического показа, посетителям форума продемонстрируют возможности порядка 30 образцов военной техники, подразделений Минобороны, Росгвардии и МЧС.

Особенно интересные и зрелищные розыгрыши эпизодов строительства участка Байкало-Амурской магистрали, проведение специальной обработки участка местности и техники подразделениями РХБ защиты, танковый вальс

ВВО развернул на территории 11 субъектов Дальнего Востока порядка 70 выставочных площадок в 37 городах и населенных пунктах, что на 25 площадок больше, чем годом ранее.

На точках статического показа представлены более 600 единиц вооружения и военной техники, в том числе около 20 самолетов и вертолетов, порядка 8 кораблей и подводных лодок.