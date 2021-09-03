Логистический центр Почты России в Хабаровске будет интегрирован в инфраструктуру международного аэропорта Хабаровск, на территории которого он находится. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали на Восточном экономическом форумегенеральный директор АО «Почта России» Максим Акимови председатель Совета директоров АО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк.

Компании планируют увеличить количество грузовых рейсов собственных и привлеченных воздушных судов с почтовой и коммерческой загрузкой. Кроме того, стороны хотят запустить рядом с ЛПЦ строительство объектов вспомогательной инфраструктуры. Компании обсудят возможность построить внешнюю и внутриаэропортовуюподъездные автодороги к ЛПЦ и включить часть территории ЛПЦ в состав контролируемой зоны аэропорта. Для этого еенеобходимо будетоснастить в соответствии с требованиями авиационной и транспортной безопасности для досмотра, комплектовки и доставки авиапочты к воздушным судам и обратно, иорганизовать место международного почтового обмена. Это позволит доставлять почтовые отправления авиацией напрямую в Хабаровск и сразу передавать их на сортировку.

«Наш приоритет — это повышение скорости доставки в каждом регионе страны. Интеграция нашегологистического центра в инфраструктуру Хабаровского аэропорта позволит построить комплексный процесс обработки входящей и исходящей из Хабаровска почты, — отметилгенеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.— Кроме этого, мы разработаем проект новой маршрутной сети для доставки почты из Хабаровска, что особенно важно в условиях растущих объемов почты и территориальной удаленности населенных пунктов Дальнего Востока».

Почта России провела первые технические запуски хабаровского ЛПЦ в июле 2021 г. Терминал стал ключевым логистическим объектом в Дальневосточном федеральном округе по обработке почты для Хабаровского края, Амурской области и Еврейского автономного округа.Общая площадь центра составляет более 21 тыс. кв. м, в сутки он может обрабатывать до 300 000 посылок и писем. Зона интернет-торговли (фулфилмента) позволяет одновременно хранить до 700 000 единиц товаров и комплектовать до 9 500 заказов в сутки.

«Реализация мероприятий, предусмотренных подписанным сегодня соглашением, идет полным ходом, по многим пунктам готовность инфраструктуры доходит до 90-95%. Схема полной технологической интеграции ЛПЦ и аэропорта, будет реализована в Хабаровске впервые в России.В результате мы получим существенное упрощение процедур по обработке груза и почты, сокращение сроков доставки почтовых отправлений до конечного адресата»,— отметил Константин Басюк,председатель совета директоров АО «Хабаровский аэропорт».