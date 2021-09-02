Заместитель министра строительства – главный архитектор Хабаровского края Александр Селеменев осмотрел пилотную площадку под строительство домов в рамках проекта «Дом дальневосточника» в Хабаровске. Место располагается недалеко от поселка имени Горького на улице Литовской. 263 многодетным семьям здесь выделены земельные участки под строительство индивидуального жилья. Краевые власти предложили людям присоединиться к флагманскому проекту.

Во встрече приняли участие несколько семей, которым презентовали возможности ряда строительных компаний. Речь идет о возведении домов площадью в 150, 180 и 220 кв метров.

– Мы предлагаем развивать комплексную жилую застройку в едином архитектурном ансамбле. На сегодняшний день несколько компаний готовы производить домокомплекты для жителей Хабаровского края в рамках проекта. Это как местные компании, так и из соседних регионов, и из-за рубежа, – рассказал Александр Селеменев.

По его словам, строительные компании готовы обеспечить быстрые темпы возведения, сборки домокомплектов, а также более низкую стоимость по сравнению с жильем в многоквартирных домах. Кроме того, краевые власти продолжат развивать дорожную инфраструктуру: запланировано выделение около 50 млн рублей на прокладку автомобильной дороги к будущему поселку.

– Мне нравится, что участок, на котором я строю дом, находится недалеко от города, буквально в нескольких десятках метров расположен водоем. В этом году мы столкнулись с тем, что цены на строительные материалы повысились, и мы немного выйдем из первоначальной сметы. Конечно, за счет более низкой стоимости строительства, проект «Дом дальневосточника» будет востребован, – поделился мнением владелец одного из участков Александр Лисихин.