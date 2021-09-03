После того, как были отсыпаны образовавшиеся провалы на улице Павла Морозова, управление дорог и внешнего благоустройства, МУП «Водоканал» проводили ежечасный мониторинг этого участка дороги. В ночь на 3 сентября была зафиксирована очередная просадка грунта. Сейчас одна полоса трассы в южном направлении вновь перекрыта.

Причина – высокий уровень Амура и подрусловых вод, из-за чего подмыв полотна дороги происходит постоянно. Уже на полутораметровой глубине стоит вода.

«Мы исходим из того, что уровень воды быстро меняться не будет, а решения принимать нужно. Сегодня мы собираем Комиссию по чрезвычайным ситуациям, пригласили на встречу представителей научного сообщества, университетов, чтоб выработать единый подход, единое техническое решение по устранению ситуации с просадками дорожного полотна на Павла Морозова», — рассказал Алексей Богданов, первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству.

Решая эту задачу, специалисты будут стараться производить ремонтные работы так, чтобы движение по улице Павла Морозова полностью не перекрывать. На данный момент оно обеспечено в обе стороны.