С 2020 года Гарантийный фонд Хабаровского края предоставляет поручительства сроком не более 3 лет по ставке 0,5% годовых от суммы поручительства. Однако в ноябре этого года, учитывая сложную ситуацию, в которой сейчас работает малый и средний бизнес, краевые институты поддержки принимают дополнительные меры помощи, фокусируя внимание на предприятиях-стартапах.

Сегодня новый льготный продукт для начинающих представили в Гарантийном фонде региона. Специалисты рассказали, о продуктах, благодаря которым новички могут получить кредит, не имея наработанной кредитной истории, без достаточного залога.

– Фондом разработан новый продукт для индивидуальных предпринимателей и компаний, срок деятельности которых составляет менее 12 месяцев. Им предоставляется возможность воспользоваться поручительством краевого Гарантийного фонда сроком до 3 лет по льготной ставке 0,25% годовых от суммы поручительства. При этом объем ответственности фонда вырос с 70% до 80% от суммы кредита. Предусмотрен также максимальный лимит поручительства в сумме не более 25 млн рублей, а в случае полного отсутствия залога у начинающего предпринимателя – лимит не более 5 млн рублей. Срок рассмотрения заявки – 1 день, – сообщила директор краевого Гарантийного фонда Анастасия Танаева.

Применение льготного продукта повышает шансы малого бизнеса на получение кредита, при этом оплата услуги минимизирована. Так, за поддержку в получении кредита в размере 10 млн рублей и при максимальном объеме поручительства 80% предприниматель заплатит по ставке 0,25% годовых всего 20 тысяч рублей в год.

У гарантийной организации уже есть успешный опыт предоставления поручительств бизнесменам-новичкам. С начала 2021 года в ее портфеле 19 таких сделок. А летом 2021 года при поддержке фонда хабаровское ООО «Восток-Холод» получило самый крупный в истории фонда кредит для начинающих в одном из федеральных банков: 10 млн рублей.

– Предприятию пришлось потратить немало усилий, так как, к сожалению, многие программы банковского кредитования не позволяют финансировать начинающие предприятия в связи с высоким риском невозврата кредитов и низким уровнем обеспечения. Однако в этом случае банк решил поддержать предпринимателя, а для обеспечения кредита предложил воспользоваться поручительством Гарантийного фонда, – рассказала Анастасия Танаева.

Сейчас в списке партнеров Гарантийного фонда банки, лизинговые компании, краевой Фонд поддержки малого предпринимательства, краевой и федеральный Фонды развития промышленности, и в фонде рассчитывают, что по мере распространения льготной услуги банки станут активнее кредитовать стартапы.

На 1 ноября 2021 года действующий портфель фонда составил 395 поручительств на сумму 1,851 млрд рублей, что позволило СМСП привлечь 5,441 млрд рублей в кредитных организациях.