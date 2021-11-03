В связи с ухудшением эпидемической обстановки сотрудники городской администрации устраивают проверки три раза в неделю.
«Ранее мы инспектировали торговые точки два раза в неделю, теперь три. Зачастую рейды проходят совместно с сотрудниками полиции. Люди на замечания реагируют по-разному. Значительная часть граждан считают масочный режим необходимостью. Немало таких покупателей, которые спокойно надевают маски после замечания. Также встречается категория людей, которая наотрез отказывается носить индивидуальные средства защиты», — рассказала Марина Троскалевская, заместитель начальника отдела управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска.
В этот раз сотрудники администрации проверяли, как соблюдают масочный режим в торговом центре «Али». Продавцам выдали памятки по противодействию коронавирусу и провели с ними профилактические беседы. Напомнили и о весомых штрафах за нарушение закона.
«Административным кодексом предусмотрена ответственность как для покупателей, так и для юридических и физических лиц. На нарушителей составляются административные протоколы. После рассмотрения протокола в суде гражданину могут выписать штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Для ИП и юридических лиц санкции жестче — от 10 до 50 тысяч рублей. Если организация полностью игнорирует противоковидные требования ее могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей», — прокомментировала Марина Троскалевская.
Во время рейда у предпринимателей проверили наличие антисептиков, а также то, как в их павильонах соблюдается безопасная дистанция. Подобные проверки будут проходить по графику и в дни предстоящих праздников. Покупателям и продавцам будут доводить информацию об опасности коронавирусной инфекции.
Эта запись была опубликована 03.11.2021в 12:48. В рубриках: Общество.
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