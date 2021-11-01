Частные проекты в сфере здравоохранения реализуют инвесторы в Хабаровском крае. Так, в регионе планируется построить многопрофильный семейный медицинский центр с отделениями взрослой и детской поликлиники, лучевой диагностики, операционным блоком, а также круглосуточным стационаром. Возвести новое медучреждение площадью 4500 кв. м намерена группа компаний «Медскан». Об этом было заявлено на совещании по реализации крупного инвестиционного проекта в области частной медицины, которое провел заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Ожидается, что многопрофильный семейный медицинский центр сможет принимать более 50000 пациентов год, будет создано 200 новых рабочих мест. Сопровождением инвестиционного проекта, который оценивается в 1,2 млрд рублей, занимается АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».

– Уже решен вопрос о строительстве медицинского центра на земельном участке по ул. Лейтенанта Орлова. Сейчас инвестору предстоит проработать проект и подготовить бизнес-план для получения земельного участка без торгов в рамках статуса «Масштабный приоритетный инвестиционный проект», – рассказали в краевом Агентстве.

Отметим, что это не единственный проект в области частной медицины, который сегодня реализуется в регионе. Недавно, согласно постановлению Правительства РФ, под создание российско-японского центра превентивной медицины «РЖД-Медицина» были расширены границы ТОР «Хабаровск». Ввод объекта в строй запланирован на 2022 год. Благодаря этому жителям края станут доступны уникальные технологии по диагностике и лечению тяжелых заболеваний на самых ранних стадиях развития.

Напомним, под центр отведен один из корпусов бывшей Дорожной больницы в Хабаровске, сейчас идет реконструкция здания. Новое учреждение оснастят современным оборудованием, а медицинский персонал пройдет обучение под руководством японских специалистов.

– Целью проекта является создание современного медицинского центра с применением японских технологий, методик приема и диагностики пациентов, а также актуальных японских научных разработок. Реализация проекта позволит решить ряд важных социальных задач, в числе которых переход на принципиально новый технологический и сервисный уровень медицинского обслуживания населения, улучшение качества и продолжительности жизни граждан, а также продуктивный обмен знаниями, технологиями и результатами научных исследований, – отметил координатор проекта со стороны РЖД Петр Костачев.

Общий объем заявленных инвестиций совместного российско-японского проекта – около 1 млрд рублей, при этом 74% средств вносят японские партнеры. Будет создано более 200 новых рабочих мест.

СПРАВОЧНО:

В настоящее время в Хабаровском крае на разных стадиях также реализуются еще несколько частных инвестпроектов в сфере здравоохранения. В их числе:

ООО «Наша клиника» – проект строительства инновационного высокотехнологичного медицинского центра «Академия Здоровья». Заявленный объем инвестиций – 2298 млн рублей;

ООО ДВМЦ «ДВМЕД» – создание медицинского центра «ДВ Мед». Заявленный объем инвестиций: 180 млн рублей;

ООО «Медикъ» – строительство первой очереди медицинского комплекса «Медикъ» (введен в строй). Заявленный объем инвестиций: 27,7 млн рублей.