Власти Хабаровского края в очередной раз разъяснили порядок применения новых антиковидных мер, предполагающих использование QR-кодов при посещении учреждений культуры. В Комсомольске-на-Амуре во время рабочей поездки заместитель председателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов провел брифинг, на котором ответил на вопросы журналистов. К нему присоединилась и главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева, вместе они сообщили последние данные по статистике заболеваемости.

– Мы перешагнули цифру 400 по ежесуточному приросту заболевших. Это новый антирекорд, выздоравливает ежесуточно в два раза меньше человек. В госпиталях края сейчас проходят лечение около 100 тяжелых пациентов. При этом, по данным врачей, в реанимации нет ни одного привитого пациента – ни в хабаровских больницах, ни в комсомольских. Общий процент заболевших, которые до этого были вакцинированы, не превышает трех процентов. Вакцинация от коронавируса – единственная действенная мера на сегодня, поэтому и было принято решение на уровне правительства региона о временном введении QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию их владельцев, – отметил Евгений Никонов.

В хабаровском кинотеатре «Гигант» сегодня принимали первых посетителей с QR-кодом. Процедура максимально простая и не требует дополнительных затрат от организации. Контролер считывает QR-код зрителя с помощью приложения в сотовом телефоне, на экране появляется информация о действительности кода. Как рассказал администратор кинотеатра «Гигант» Никита Вишняк, вся процедура занимает не больше 30 секунд.

– Просим на входе в зал показать паспорт и сам код, сканируем его камерой на мобильном телефоне так же, как сканируем электронный билет, все очень просто. Допускается также сертификат о прививке. У военнослужащих, например, это может быть только сертификат. Сначала был небольшой негатив от посетителей, но, когда объясняем, для чего все делается, начинают относиться с пониманием, – добавил Никита Вишняк.

Инцидентов, связанных с отсутствием у посетителя QR-кода или справки, в этом кинотеатре пока не зафиксировано.

Как отметили участники брифинга, ПЦР-тест может стать заменой QR-кода только для иностранного туриста, жителям края и гостям региона на руках необходимо иметь QR-код в электронном или распечатанном формате, либо сертификат о прививке, либо справку о перенесенном заболевании в течение последнего полугода. Будут приняты меры и против подделок. Организации уже проинформированы о возможности использования мобильного приложения «Госуслуги. СТОП Коронавирус» для проверки подлинности QR-кодов. По словам главного санитарного врача края Татьяны Зайцевой, количество рейдов на предприятия увеличат.

– Мы продолжаем отслеживать масочный режим и соблюдение дистанции, за минувшие выходные было выписано несколько протоколов в адрес торговых центров и объектов культуры в Хабаровске. Наряду с Роспотребнадзором полномочия на проведение рейдов имеют органы муниципальной власти, а также МВД. С введением ограничений эта работа усилится, – сообщила Татьяна Зайцева.

По словам специалистов, проанализировать действие новых ограничительных мер можно будет не ранее, чем через две недели, однако уже сейчас в мобильных пунктах вакцинации отмечается повышение активности населения. За минувшие выходные прививку сделали больше четырех тысяч человек, для сравнения, в сентябре еженедельная цифра не превышала 500 человек по краю.

Напомним, с 1 ноября, согласно постановлению правительства Хабаровского края, QR-код вакцинированного нужно предъявить при посещении кинотеатра, театра, филармонии, цирка, дома культуры, такие же правила начали действовать при посещении официальных физкультурных и профессиональных спортивных мероприятий, в том числе по футболу и хоккею. С 20 ноября система QR-кодов заработает на предприятиях общественного питания, в фитнес-центрах, спортивных клубах и бассейнах, а также при заселении в гостиницу и хостел.