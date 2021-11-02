На территории края действуют системы cash-out и СБП.

В рамках повышения финансовой доступности в Российской Федерации правительство края совместно с Банком России, кредитными организациями проводят работу по расширению доступа к банковским услугам жителей и предпринимателей края.

На территории края внедрены следующие цифровые финансовые сервисы, расширяющие возможности снятия наличных денежных средств, проведения безналичных операций по банковским картам:

Сервис cash-out (в крае реализуется ПАО Сбербанк) позволяет:

— населению — при оплате товаров и услуг снять наличные денежные средства по банковским картам ПАО Сбербанк в размере до 5 000 рублей в сутки (но не менее 100 рублей) и оплатить услуги ЖКХ. Комиссия за снятие денежных средств не взимается;

— предпринимателям — снизить тариф по эквайрингу. При условии проведения более 1 операции по снятию наличных денежных средств в месяц комиссия за эквайринг составит 1%. Для подключения сервиса предприниматель должен иметь расчетный счет, эквайринг в Сбербанке, применять упрощенную систему налогообложения, получить дополнительный ОКВЭД 66.19 «Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения», обеспечить скорость интернета не менее 128 кб/с.

Система быстрых платежей (СПБ) — сервис Банка России, который обеспечивает возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду или платежной ссылке с помощью мобильных приложений банков-участников, приложений СПБ и позволяет:

— населению — оплачивать товары и услуги без использования банковской карты. Для осуществления оплаты необходим смартфон с доступом к сети Интернет;

— предпринимателям — использовать оплату по QR-коду, платежной ссылке через СПБ как альтернативу эквайрингу и снизить комиссию — не более 0,4-0,7% в зависимости от вида экономической деятельности, а также получить компенсацию затрат на банковские комиссии за прием платежей с помощью сервиса СПБ в ноябре-декабре 2021 г.

Банки-участники сервиса СБП для предпринимателей в крае: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), АО «Альфа-Банк», Газпромбанк (АО), АО «Россельхозбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Росбанк, ПАО «МТС-Банк», ПАО «Совкомбанк», ПАО АКБ «Банк Авангард», АО «Экспобанк».