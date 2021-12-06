515 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки, выздоровели 518 человек. По данным ЗАГС, в крае за сутки умер 41 человек, в 4 случаях COVID-19 был основной причиной смерти.

Разбивка по районам:

Ванинский район — 4

Верхнебуреинский район — 19

Вяземский район — 9

Хабаровск — 377

Бикинский район — 1

район им. Лазо — 2

Комсомольский район — 17

Ульчский район — 1

Комсомольск-на-Амуре — 24

Солнечный район — 8

Хабаровский район — 53

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2 682 койки, свободно 284. На лечении находится 55 тяжелых пациентов, в ковидных госпиталях на ИВЛ находится 41 человек.

Привито от коронавирусной инфекции первым компонентом 508 060 жителей края, полностью завершили вакцинацию 436 912 человек, ревакцинировано 50 410 человек.

Всего на лечении находится 12 675 человек, в том числе 2 398 стационарно, 10 277 амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 112 727 случая COVID-19, 98 968 человек выздоровели.