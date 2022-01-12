Компания «Фонд жилищного строительства» получила разрешение на ввод в эксплуатацию последнего многоэтажного дома по улице Пионерской в Хабаровске. Дом на 128 квартир и общей площадью почти в 7 тысяч кв. м строился с привлечением участников долевого строительства. Возведение объекта началось в 2015 году и должно было завершиться в 2020-м. Однако из-за дефицита рабочей силы сроки ввода были сдвинуты почти на год.

С компанией работала специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители правоохранительных органов, а также министерства строительства края. В таком формате решались проблемы, с которыми столкнулся застройщик. Краевой минстрой оказал содействие в оформлении сдаточной документации. Ключи от своих квартир дольщики получат в течение полутора — двух месяцев.

Напомним, главе региона Михаилу Дегтяреву также удалось привлечь федеральные средства на решение проблем обманутых дольщиков. На сегодняшний день в Хабаровском крае федеральный Фонд по решению проблем обманутых дольщиков принял решение о достройке в отношении четырех домов. Дольщикам пяти недостроенных домов выплатят денежные компенсации по рыночной стоимости квадратного метра. Еще два дома в Хабаровске будут достроены за счет инвестора без привлечения бюджетных средств.